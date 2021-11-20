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هوكي يحصل على تطعيم الملاريا استعدادًا لبطولة أفريقيا للأندية

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هوكي الزمالك يحصل على تطعيم الملاريا استعدادًا لبطولة أفريقيا للأندية هوكي يحصل على تطعيم الملاريا استعدادًا لبطولة أفريقيا للأندية

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حصل الفريق الأول لهوكي ميدان بنادي على تطعيم الملاريا اليوم السبت بمقر النادي استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها في العاصمة الغانية “أكرا” خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر.

ومن المقرر أن يخضع أفراد الفريق لمسحة طبية غدا الأحد للكشف عن .

وتطير بعثة الفريق إلى غانا يوم الإثنين المقبل استعدادا للمشاركة في البطولة.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كل من: أحمد عبدالباري ومحمود عبدالعزيز وهادي عمرو ومحمود السيد وعبدالله جاد ومحمد باشا ورفعت صابر وخالد جمال ومحمد أحمد وعمر عبدالحكيم وأحمد كارم وأحمد عرفة وأحمد أشرف ونور عزت وكريم طنطاوي وأحمد طنطاوي ومحمد رضا وأحمد لطفي وأحمد باشا وأحمد عصام ومهند صلاح وسيف سلطان وخالد عامر وأحمد السيد وكريم سمير ومصطفى عاطف وأبوبكر عاطف وجينيد منظور.

ويتولى حسن موسى مهمة رئاسة البعثة، ويقود الجهاز الفني محمد موسى، وسيد عبدالوهاب مديرا فنيا، وإيهاب محمد مدربا عاما، وأحمد فاروق السيد مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبداللطيف أخصائي العلاج الطبيعي، وطارق صلاح إداريا، وسامح حسين إداريا، وصلاح ظريف مدلك.

المصرى اليوم

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