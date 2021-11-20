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واصل الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وأدى سيسيه فقرة تدريبية بصالة الجيمانزيوم في النادي، ثم خاض تدريبات بالركض حول الملعب.

خضع محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وأدى رباعي الفريق تدريبات بالركض حول الملعب بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من أجل زيادة الحالة البدنية لهم.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي أمس الجمعة بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.