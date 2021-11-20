أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب -
الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية -
المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية -
وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا -
بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد -
وزير التعليم يوضح إمكانية إلغاء امتحان الصف الرابع الابتدائي -
رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب والترجمة -
بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو) -
بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو) -
مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران .. سيسيه يواصل التأهيل وبرنامج خاص لـ الونش وعبدالغني

Print
مران الزمالك.. سيسيه يواصل التأهيل وبرنامج خاص لـ الونش وعبدالغني مران .. سيسيه يواصل التأهيل وبرنامج خاص لـ الونش وعبدالغني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي خوض برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وأدى سيسيه فقرة تدريبية بصالة الجيمانزيوم في النادي، ثم خاض تدريبات بالركض حول الملعب.

خضع محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وأدى رباعي الفريق تدريبات بالركض حول الملعب بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من أجل زيادة الحالة البدنية لهم.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي أمس الجمعة بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي أقيمت على الإسماعيلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
والد اللاعب محمد عبدالعظيم يرد على «مجاملة» نجله في قطاع الناشئين بالزمالك

والد اللاعب محمد عبدالعظيم يرد على «مجاملة» نجله في قطاع الناشئين بالزمالك

الأهلي يشكر الزمالك ووفد رسمي لتقديم العزاء في المستشار جلال إبراهيم

الأهلي يشكر الزمالك ووفد رسمي لتقديم العزاء في المستشار جلال إبراهيم

الزمالك يهزم غزل المحلة برباعية في بطولة الجمهورية 2007

الزمالك يهزم غزل المحلة برباعية في بطولة الجمهورية 2007

اختبار طبي يحدد عودة رزاق سيسيه لتدريبات الزمالك

اختبار طبي يحدد عودة رزاق سيسيه لتدريبات الزمالك