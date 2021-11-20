كارتيرون يمنح خماسي الشباب راحة من التدريبات بسبب الجونة

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حصل خماسي فريق الشباب والمصعد لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويتدرب الخماسي، سيد عطية وحسام عبدالمجيد وحمدي علاء وسيف فاروق جعفر وسيد عبدالله «نيمار»، مع الفريق الاول بعد قرار المدير الفنى للفريق، باتريس كارتيرون.

وجاء حصول خماسي شباب الزمالك على راحة من التدريبات، بسبب ارتباطه بخوض مباراة مع فريقه أمام الجونة بالجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري.