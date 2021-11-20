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ألقى نادي بازل السويسري الضوء على سفر فريقه الأول إلى مدينة دبي من أجل مواجهة ناديي الزمالك المصري أحد أكبر الأندية في مصر وإفريقيا – كما وصفه الموقع الرسمي لبازل- بالإضافةً لمواجهة نادي أندرلخت البلجيكي أحد أكبر الأندية الأوروبية خلال معسكر الفريق السويسري المقررة إقامته في الفترة من الرابع وحتى الثالث عشر من يناير المقبل.

وأشاد نادي بازل السويسري بالإمكانيات الفنية الموجودة في دولة الإمارات من خلال زيارة المدير الرياضي للفريق لمقر إقامة البعثة وإشادة النادي بالشركة المنظمة للمعسكر والمباريات الودية.