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بازل السويسري يلقي الضوء على مواجهة في معسكر الإمارات

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بازل السويسري يلقي الضوء على مواجهة الزمالك في معسكر الإمارات بازل السويسري يلقي الضوء على مواجهة في معسكر الإمارات

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ألقى نادي بازل السويسري الضوء على سفر فريقه الأول إلى مدينة دبي من أجل مواجهة ناديي المصري أحد أكبر الأندية في وإفريقيا – كما وصفه الموقع الرسمي لبازل- بالإضافةً لمواجهة نادي أندرلخت البلجيكي أحد أكبر الأندية الأوروبية خلال معسكر الفريق السويسري المقررة إقامته في الفترة من الرابع وحتى الثالث عشر من يناير المقبل.

وأشاد نادي بازل السويسري بالإمكانيات الفنية الموجودة في دولة الإمارات من خلال زيارة المدير الرياضي للفريق لمقر إقامة البعثة وإشادة النادي بالشركة المنظمة للمعسكر والمباريات الودية.

المصرى اليوم

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