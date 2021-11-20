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بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة يد «سيدات» مع هليوبوليس

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بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة يد الزمالك «سيدات» مع هليوبوليس بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة يد «سيدات» مع هليوبوليس

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كشف محمد دعبس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي ، عن تأجيل مباراة هليوبوليس التي كان مقرر لها مساء اليوم السبت بصالة الفريق المنافس، ضمن منافسات الدور الثاني للدوري.

وجاء قرار تأجيل اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد في الساعات الماضية.

وحرص الجهاز الفني على عقد جلسة فنية مع اللاعبات عقب تأجيل مباراة اليوم، تحدث خلالها عن برنامج الفريق في الفترة القادمة.

وأكد المدير الفني للاعبات أنه يسعى التتويج باللقب وهذا يحتاج إلى بذل أقصى مجهود داخل الملعب.

ويقود فريق يد الزمالك “سيدات” محمد دعبس مديرا فنيا ومحمد الأحمر مدربا.

المصرى اليوم

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