ليفربول وأرسنال .. محمد صلاح في هجوم ليفربول والنني ضمن بدلاء أرسنال

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أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، والإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نظيره أرسنال التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت 20-11-2021 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

حراسة المرمى: اليسون بيكر.

الدفاع: ارنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

الوسط: فابينهو - الكنتارا - تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا.

وعلى مقاعد البدلاء: كيليهر - كوناتي - هندرسون - مينامينو - فيليبس - جوردون - بيك - مورتون - برادلي.

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: تومياسو - جابريل - وايت - تافاريز.

الوسط: بارتي - سامبي - سميث رو.

الهجوم: ساكا - لاكازيت - أوباميانج.

وفي البدلاء: لينو - سيدريك - هولدنج - تيريني - مايتلاند - نايلز - محمد النني - اوديجارد - بيبي - مارتينيلي.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره أرسنال عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة - الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة , السعودية - التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات , دبي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 20-11-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم السبت 20-11-2021 اضغط هنــــــا

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