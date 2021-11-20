37 ألف حصة عجزا بمواد العربى والعلوم والرياضيات بمراحل التعليم في بنى سويف

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كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، عن إحصائيات العجز في حصص مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات بالمرحلة الابتدائية الإعدادية والثانوية على مستوى إدارات بني سويف السبعة.

وأكدت الاحصائيات التي أعدها توجيهات اللغة العربية والعلوم والرياضيات ببنى سويف إلى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك عجز يصل إلى 37 ألف 837 حصة في المواد الثلاث، ففى المرحلة الابتدائية وحدها على مستوى ادارات بنى سويف السبع يبلغ حصص العجز في اللغة العربية 16 ألف 520 حصة وفى مادة العلوم بنفس المرحلة يبلغ حصص العجز 10 ألاف 312 حصة وفى مادة الرياضيات وصل عجز الحصص إلى 11007 حصة .

واوضحت إحصائيات التوجيهات الثلاث اللغة العربية والعلوم والرياضيات ببنى سويف أنهم في حاجة إلى سد العجز في الحصص من خلال التعاقد مع مدرسين ففي إداره بني سويف التعليمية كشفت الاحصائيات أن المرحلة الابتدائية بها عجز 3600 حصة وفي المرحلة الإعدادية هناك عجز بلغ 1280 حصة في ماده اللغة العربية بينما في ماده العلوم بلغ عدد العجز في الحصص 531 حصة وفي الإعدادي والثانوي 998 حصة بينما بلغ العجز في حصص الرياضيات في الابتدائي 735 حصة وفي المرحله الاعدادية والثانوية بلغ حجز 1426 حصه بإجمالي 8570 حصة في إداره بني سويف التعليمية في مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي في مواد اللغة العربيه والعلوم والرياضيات.

بينما بلغ العجز في حصص مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات في إدارة اهناسيا التعليمية 4655 حصة موزعين في اللغة العربية في الابتدائي 100 حصة عجز وفي الإعدادي 1456 حصة عجز بينما في ماده العلوم بلغ عدد العجز في الحصص 827 حصة بالابتدائى وفي الإعدادي والثانوي 864 حصة. أما في مادة الرياضيات تبلغ 898 حصة في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الإعدادية والثانوية بلغ عدد عدد الحصص 516 حصة عجز وفي إدارة التعليمية كشفت التوجيهات الثلاث أن العجز في ماده اللغة العربية في المرحلة الابتدائية بلغ 340 حصة وفي المرحلة الإعدادية بلغ 1024 حصة وفى ماده العلوم بلغ في الابتدائى 504 حصة وفي المرحلة الاعدادية والثانوية 918 حصه. أما العجز في حصص الرياضيات في المرحله الابتدائية في إدارة ببا بلغ 667 حصة وفي المرحلة الإعدادية والثانوية 853 حصة باجمالى 4306 حصه عجز.

وكشفت الاحصائية الصادرة من توجيهات مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات ان إدارة الواسطى التعليمية في المرحلة الابتدائية في مادة اللغة العربية بها عجز 320 حصة وفي المرحلة الاعدادية بها عجز 784 حصة إما في ماده العلوم في المرحلة الابتدائية 630 حصه عجز وفي المرحله الاعداديه والثانويه 1149 حصه وفي ماده الرياضيات في المرحله الابتدائيه بلغ العجز في اداره اداره الوسطى التعليميه 1058 حصه وفي المرحله الاعداديه والثانويه 896 حسبه. باجمالي عدد 4831 حصة.

واكدت احصائيات توجيهات مواد اللغه العربيه والعلوم والرياضيات في اداره سمسطا التعليميه ان المرحله الابتدائيه بها عجز في اللغه العربيه 300 حصه بينما في المرحله الاعداديه بلغت 960 حصه وفي ماده العلوم بلغ العجز في المرحله الابتدائيه 630 حصه بينما بلغ العجز في المرحله الاعداديه والثانويه 116 حصه اما في ماده الرياضيات فبلغ العجز في المرحله الابتدائيه 283 حصه وفي المرحله الاعداديه والثانويه 502 حصه بما يقارب 3591 حصه عجز في مواد اللغه العربيه والعلوم والرياضيات الاداره التعليميه.

وكشفت احصائيه مديريه التربيه والتعليم ان اداره ناصر التعليميه بها 3650 حصه عجز في اللغه العربيه والعلوم والرياضيات وفي اداره الفشن التعليميه بلغ العجز في مواد اللغه العربيه والعلوم والرياضيات في المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه 8236 حصه.