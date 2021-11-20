اختتام الدورة المكثفة في طب الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز

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بمشاركة نخبة من الأطباء والطبيبات بجدة

سبق- جدة: شهدت جدة، اليوم السبت، اختتام الدورة المكثفة في طب الأطفال لطلاب وطالبات الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، والتي استمرت يومين.

قدّم الدورةَ نخبةٌ من الأطباء والطبيبات يتقدمهم أستاذ واستشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا.

وسجل شكره وتقديره لقسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز وللجنة المنظمة بقيادة "صبا تقي الدين ود ملا"، وجميع الأطباء والطبيبات المشاركين.

وتطرقت الدورة لمواضيع علمية متميزة تهم جميع طلاب وطالبات كلية الطب، وأطباء الامتياز وأطباء الأطفال المقيمين؛ باعتبار طب الأطفال من المقررات المهمة والأساسية في مشوار كلية الطب.

وعبّر الأطباء والطبيبات في ختام الدورة، عن سعادتهم بنجاح فعاليات الجلسات العلمية؛ منوهين باهتمام طلبة الطب والمختصين في الانتساب والاستفادة من فعاليات الدورة.

وأكدوا أهمية مثل هذه الدورات في إثراء وربط طلبة الطب بمستجدات التخصص، بالإضافة إلى مواكبتهم للأبحاث العلمية الجديدة في مجال طب الأطفال.