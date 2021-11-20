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جرفت 3 حافلات.. فيضاناتٌ تجتاح الهند تقتل العشرات

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جرفت 3 حافلات.. فيضاناتٌ تجتاح الهند تقتل العشرات جرفت 3 حافلات.. فيضاناتٌ تجتاح الهند تقتل العشرات
استمرار هطول الأمطار الغزيرة جنوب البلاد

جرفت 3 حافلات.. فيضاناتٌ تجتاح الهند تقتل العشرات

قُتل ثلاثون شخصًا على الأقل جراء فيضانات اجتاحت جنوب الهند وجرفت ثلاث حافلات؛ بحسب ما ذكرته وسائل إعلام هندية اليوم (السبت).

وأوضح الموقع الإخباري "نيوزمينوت"، أن عمال الإنقاذ انتشلوا عشرات الجثث بعدما جرفت المياه ثلاث حافلات في ولاية أندرا براديش الساحلية أمس.. فيما لا يزال 18 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين.

من جانبهم، أفاد خبراء الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة في عدد من المناطق جنوب الهند.

وبيّن الخبراء أن الظروف المناخية القاسية التي ضربت جنوب آسيا في السنوات الأخيرة، ناتجة عن تغير المناخ، وقد تفاقمت بسبب انحسار الغابات وبناء السدود والتوسع العمراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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