الشتاء يعلن عن نفسه.. 10 تعليمات للسلامة العامة خلال الأمطار

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أعلن فصل الشتاء عن نفسه بالأمطار الغزيرة التي ضربت أنحاء البلاد اليوم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام السابقة من تساقط الأمطار بشكل مفاجئ، داعية لأخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات اللازمة للأمن والسلامة، واتباع الإرشادات للسلامة العامة.

ومع دوام الطلاب في المدارس والجامعات، وتزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، هناك بعض الدواعي اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خلال موسم الأمطار.

تقدم لك «المصري اليوم» في هذا التقرير بعض النصائح لتجنب مخاطر الأمطار خلال الأيام القادمة:

1-عليك متابعة تقرير هيئة الأرصاد صباح كل يوم، لتكون على علم بالظروف الجوية.

2- إذا كان الطقس معرض للتقلبات عليك بارتداء ملابس خريفية ولا نستغنى عن وجود معطف احتياطي معك.

3- تجنب التنقل بالسيارة في هذه الأجواء الغامرة بالمياه، حيث تصعب على الانتقال وتحريك السيارة في الشوارع مما قد يؤدي لانزلاق السيارة وكثرة الحوادث المرورية، مع الالتزام بالقيادة الآمنة ولا داعي للسرعة.

4- منع اطفالك من اللعب خارج المنزل أو الذهاب لأي مكان في حال ازدياد الرياح أو هطول الأمطار بغزارة.

5- من المفضل أن تحمل مظلة معك إذا كنت على علم بهطول الأمطار تجنب البلل في الجو البارد.

6-في حال التقلبات الرعدية والبرق قم بفصل جميع الأجهزة الكهربائية من داخل منزلك أو مكتب العمل، لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة إلى شبكة المنزل.

7- تجنب أعمدة وصناديق الكهرباء في الشوارع أثناء هطول الأمطار الغزيرة، لحماية نفسك من الصاعق الكهربائي.

8- اغلق المكيفات أو المدفأة الكهربائية أثناء هطول الأمطار لتجنب أي ماس كهربائي.

9- إن كنت من أصحاب المهن الزراعية أو مما يسافرون عبر الطرق عليك متابعة أحوال الطقس على مدار اليوم، لتجنب فساد محصولك الزراعي وكذلك حوادث الطرق.

10ـ التنبيه على الطلاب في المدارس عدم التواجد بفناء المدرسة تجنبا للانزلاق أو تبلل الملابس وبالتالي التعرض لنزلات البرد.