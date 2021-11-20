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محافظ بنى سويف يوقف العمل في مبنى مخالف ويحيله للنيابة

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محافظ بنى سويف يوقف العمل في مبنى مخالف ويحيله للنيابة محافظ بنى سويف يوقف العمل في مبنى مخالف ويحيله للنيابة

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أوقف الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف، بناء مخالف «ليلا» في قرية جزيرة ببا التابعة للوحدة المحلية لمركز ببا عندما وأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحفظ على الأخشاب والتشوينات الموجود في الشارع وإحالة صاحب البناء إلى النيابة.

أكد الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف تنفيذ القانون على الجميع وعدم التهاون في مخالفات البناء وإيقاف أي أعمال بناء مخالف بنطاق القرى والمدن والتحفظ على الادوات المستخدمة في الأعمال.

كان فريق من الرصد الميدانى برئاسة محافظ بنى سويف أثناء جولة ليلية في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وخلال الجولة تم رصد أعمال بناء مخالف بقرية جزيرة ببا بمساحة 120 مترا، وتم على الفور إبلاغ المحافظ الذي أمر بوقف عمليات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين.

المصرى اليوم

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