حلمي عبدالباقي يدافع عن هاني شاكر : «اضرب بيد من حديد.. كلنا معاك»

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دافع الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن الهجوم الأخير الذي تعرض له نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر، بعد قراره الأخير بمنع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات من الغناء.

كتب «عبدالباقي»، منشوراً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «باسمي وباسم كل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، بل وكل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، نؤيد جميعًا خطوات أمير الغناء العربي، الفنان الكبير هاني شاكر، للتصدي للفساد الفني الذي ساد وترعرع خلال الزمن، تعرض الفنان هاني، لهجمة سرية ممن لا يفقهون ولا يعلمون من هو هاني شاكر».

وأضاف: «سواء على المستوى الفني أو الأخلاقي، وإن تكلمنا عن هاني شاكر، فهو صاحب نجاحات لم يستطع أحد ممن يتحدثون أن هاني شاكر منفسن من المهرجانات، أن يعد أو يحصي نجاحاته، والله حاجة تدعو للضحك».

وتابع: «ومن يقولوا اترك اللي يغني يغني، والله حاجة عجيبة، أن نترك الموضوع تحت منطق أكل العيش، وطز في ولادنا، وطز في تاريخ مصر الفني، مصر هي منارة الفن في الوطن العربي».

واختتم قائلاً: «أخيرًا، يجب ان تعلم يا أستاذ هاني أن كلنا معاك، اضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يفسد الذوق العام، ويفسد ذوق أولادنا، وكن واثق إن مفيش حد في مصر والوطن العربي لم يصفق لك وأنت تتحدث بمنتهى القوة والثقة بالنفس، وأكبر دليل انظر إلى ملايين التعليقات على هذا الموقف القوي، ولا يهمك كلنا معاك».