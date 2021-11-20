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شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم "شفا الطائف" الشاهقة

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وسط أجواء باردة.. "عاشقة الغيم" تتباهى بجمالها السياحي

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

تصوير: ماجد عسيري

غطى الضباب الكثيف مركز الشفا السياحي في الطائف، في واقع حقيقي من صنع الله سبحانه وتعالى، وفي لوحة مبهرة عنوانها الجمال والإبداع الإلهي؛ حتى اختالت تلك المنطقة وتباهت باعتبارها متفردةً بجمالها سياحيًّا، وتضاهي بمقوماتها الكثير من المواقع السياحية.

تلك هي الجميلة "الشفا" باعتبارها أحد أهم المقومات والمراكز السياحية في العروس الصيفية "الطائف"؛ فقد عانقت الغيم، وغلفها الضباب، واستثارت بذلك الجمالِ الكثيرَ من العشاق الذين حضروا من الطائف ومكة المكرمة وجدة لرؤية هذه العروس التي ترتدي ذلك الضباب الأبيض الكثيف، دون أن تمنع عشاقها من تصويرها وتوثيق تلك الحالة التي كانت عليها.

و"الشفا" هو مركز سياحي تابع لمحافظة الطائف، ويشتهر بطبيعته الجميلة الخلابة، ومن أهم المقومات السياحية بالمملكة؛ حيث ظل جاذبًا ومقصدًا للسياح والزوار من داخل المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الدول العربية، الذين يرتادونه باستمرار لقضاء الإجازة الصيفية.

ويتميز "الشفا" بكثرة جباله الشاهقة التي أخفاها الضباب الكثيف، ومن أشهرها جبل دكا، ويبعد حوالى 28 كيلو مترًا عن مدينة الطائف، وهو ثاني أعلى قمة في المملكة.

ذلك الضباب الكثيف الذي غطى مركز "الشفا" باعتباره واقعًا على ارتفاع شاهق؛ تَزامَنَ مع انخفاض في درجات الحرارة وبدء ارتفاع معدل البرودة؛ حيث سجلت عصر اليوم 14 درجة مئوية، تنخفض تدريجيًّا خلال فترة الليل وقد تصل إلى 10 درجات مئوية.

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

شاهد الجمال الرباني.. الضباب الكثيف يغطي قمم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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