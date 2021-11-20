أوستن: الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية مع إيران لكنها ستنظر في خيارات أخرى

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حذَّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، من أنّ بلاده قادرةٌ على نشر «قوة ساحقة» في الشرق الأوسط، مؤكداً أنّها «ستنظر في كل الخيارات الضرورية» في حال فشل الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني.

وقال أوستن إنّ «التزام الولايات المتحدة الأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد»، وأضاف: «ما زلنا ملتزمين نتيجة دبلوماسية للقضية النووية. لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بشكل جدي، فسننظر في كل الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة».

جاءت تصريحات أوستن هذه في العاصمة البحرينية المنامة، ردّاً على أسئلةٍ خلال مؤتمر «حوار المنامة»، حول استعداد واشنطن للجوء إلى خيارٍ عسكريٍّ في المنطقة، إذا لزم الأمر.

ونفى أوستن في الوقت نفسه معلوماتٍ تُفيد بأنَّ الولايات المتحدة أصبحت مترددة في استخدام القوة.

وردّاً على سؤالٍ عن سبب عدم رد واشنطن على هجوم الطائرات المسيّرة والمدفعية الشهر الماضي على قاعدةٍ يستخدمها التحالف الأميركي في سوريا، قال أوستن إنّ «الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها»، مؤكداً أنّ بلاده ستدافع عن نفسها «في الزمان والمكان اللذين نختارهما».

وتابع: «لا ينبغي لأيِّ بلدٍ أو أي شخصٍ أن يخطئ في ذلك. نحن ملتزمون الدفاع عن أنفسنا ومصالحنا وهذا يشمل شركاءنا أيضاً. كما أننا ملتزمون عدم السماح لإيران بامتلاك سلاحٍ نوويٍّ».

وأوضح أوستن أنَّ الهدف الرئيسي لواشنطن هو تعزيز تحالفاتها التي «لا مثيل لها» في الشرق الأوسط. لكنه أشار إلى أنّ التدخل العسكري يبقى خياراً مع انتشار عشرات الآلاف من جنودها في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، في وقت سابق، إنّ «سلوك إيران في الخليج يؤثر على الجميع، ولن يتم التسامح مع هذا النوع من السلوك، فنحن لدينا القدرة للدفاع عن مصالحنا وشركائنا».

من جهته، دعا رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل إلى «تحركات عملية» في المنطقة، بما في ذلك «تطبيق كامل لحظر إرسال الأسلحة للحوثيين في اليمن من قِبل إيران».

وتأتي زيارة أوستن إلى البحرين قبل أيام من العودة إلى المحادثات بين إيران والدول الغربية، المتعلّقة بالاتفاق النووي الإيراني.

وقال المبعوث الأميركي إلى طهران روبرت مالي، خلال المؤتمر نفسه، إنّ الوقت ينفد للعودة إلى الاتفاق إذا استمرت إيران في إحراز «تقدم» في برنامجها النووي.