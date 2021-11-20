ليستر ضد تشيلسي: روديجر يسطع في فوز جديد للبلوز وخيبة مستمرة للثعالب

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حقق تشيلسي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بعد أن تغلب بنتيجة 3-0 على ليستر سيتي في افتتاح مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وأنهى البلوز الشوط الأول متفوقين بهدفين دون مقابل من توقيع المدافع الألماني، أنطوني روديجر، ولاعب الوسط الفرنسي، نجولو كانتي.

وسجل البديل كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث للضيوف قبل نهاية الشوط الثاني، ليحافظ متصدر الترتيب على موقعه في حين يتلقى الثعالب خسارة جديدة على ملعبهم ليواصل رجال المدرب براندن رودجرز تراجعهم الكبير في الدوري هذا الموسم.

الفوز عزز من موقع البلوز في قمة الترتيب برصيد 29 نقطة، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

رجل المباراة:

حصل أنطوني روديجر على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء رائع من المدافع الألماني الدولي وتسجيله هدف المباراة الافتتاحي.

روديجر افتك الكرة مرتين، أخرج الكرة من مناطق الخطورة في 3 مناسبات، مرر الكرة بدقة 80% (53 من 66) وصنع فرصة للتهديف، بجانب ربح لـ 5 من 7 إلتحامات أرضية وهوائية.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- تشيلسي فاز في أخر مباراتين على ليستر بعد أن لعب سلسلة من 6 مباريات متتالية ضدهم في الدوري دون نجاح (تعادل 4 وخسر 2).

- 50٪ من أهداف أنطونيو روديجر الثمانية في البريميرليج جاءت ضد ليستر (4)، الفريق الوحيد في البريميرليج الذي سجله الألماني أكثر من مرة ضده في المسابقة.

- ليستر سيتي (8 ) استقبلوا أهداف من الضربات الثابتة في الدوري هذا الموسم أكثر من أي فريق آخر. لا يوجد فريق استقبل أهداف بالرأس في البريميرليج هذا الموسم أكثر من الثعالب (5).

- ليستر حافظوا على نظافة شباكهم في مباراة واحدة من أخر 18 مباراة بالدوري.

- على مستوى اللاعبين السابقين للثعالب، فقط كريس وود (4) وإيميل هيسكي (3) سجلا أهدافًا في البريميرليج ضد ليستر أكثر من لاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي (2)، الذي سجل في آخر ستة مباريات بالدوري مثلما نجح في المباريات الـ 51 السابقة (2).

- خسر ليستر سيتي 15 من آخر 17 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد متصدر الترتيب (تعادل 2)، وكان آخر فوز لهم ضد مثل هذا الخصم في يناير 1998- بفوزه 1-0 على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

- تشيلسي لم يستقبل أي أهداف خارج قواعده في أخر 4 مباريات بالدوري للمرة الأولى منذ 2008.

- لا يوجد فريق حالي في البريميرليج خسر على ملعبه في الدوري منذ بداية الموسم الماضي أكثر من ليستر سيتي (12).