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محافظ المنوفية يتفقد أعمال شفط تجمعات الأمطار بشوارع شبين الكوم

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محافظ المنوفية يتفقد أعمال شفط تجمعات الأمطار بشوارع شبين الكوم محافظ المنوفية يتفقد أعمال شفط تجمعات الأمطار بشوارع شبين الكوم

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، سيرا على الأقدام أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع بمدينة شبين الكوم وذلك للإطمئنان على الحالة العامة والوقوف على أخر مستجدات بالشارع، حيث تفقد المحافظ أعمال رفع مياه الأمطار بنفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفى ( نفق السمك) والمنطقة المحيطة بمحطة شبين الكوم للتأكد من تواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لشفط المياه .

وقام محافظ المنوفية بتوزيع مواد غذائية و«بطاطين» على عمال النظافة وفرق شفط تجمعات مياه الأمطار، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس حى غرب شبين الكوم.

وخلال جولته شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتواجد الميدانى بالشوارع لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار وإصلاح الطرقات والتعامل اللحظى مع أي ظروف طارئة، مؤكدا على التنسيق الكامل والتام بين غرف العمليات الفرعية بنطاق المحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لعرض الموقف أولا بأول بأول لمواجهة أية آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتصدى لأى أزمات ومشكلات محتملة للتعامل الفورى والسريع معها .
هذا وقد شدد المحافظ رئيس حى غرب برفع تراكمات القمامة بالمنطقة المحيطة بمحطة شبين الكوم حفاظا على المظهر العام والجمالي بالمنطقة، كما كلف التدخل السريع بإزالة أثار الأمطار بشارع سعد زغلول ومحيط محطة شبين الكوم لتحقيق السيولة المرورية .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، موجها بضرورة مراجعة بالوعات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات، وكذا التأكد من مراجعة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث الصعق بالكهرباء حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

المصرى اليوم

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