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شركة المياه تتعامل مع مياه الأمطار بمدن القليوبية والطريق الزراعي

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شركة المياه تتعامل مع مياه الأمطار بمدن القليوبية والطريق الزراعي شركة المياه تتعامل مع مياه الأمطار بمدن القليوبية والطريق الزراعي

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قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمختلف مدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور الابلاغ بسقوط الامطار علي مدن القليوبية.

وتابع «مجاهد»، بحسب بيان صحفي، السبت، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بأنفاق مدينة بنها وطريق إسكندرية الزراعي، وكلف برصد أي تجمعات للمياه والتعامل الفوري معها، فيما أكد رئيس شركة مياه القليوبية علي ضرورة التنسيق مع الادارة العامة لمرور القليوبية ومجالس المدن لتيسير الحركة المرورية وسرعة رفع مياه الأمطار من الانفاق والشوارع الرئيسية والطريق الزراعي.

شركة المياه تتعامل مع مياه الأمطار بمدن القليوبية
شركة المياه تتعامل مع مياه الأمطار بمدن القليوبية

المصرى اليوم

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