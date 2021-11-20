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تفرض قواعد جديدة لزيارة قبر النبي والصلاة في الروضة الشريفة

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السعودية تفرض قواعد جديدة لزيارة قبر النبي والصلاة في الروضة الشريفة تفرض قواعد جديدة لزيارة قبر النبي والصلاة في الروضة الشريفة

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أعلنت إجراءات وقواعد الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وكذلك زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يومًا من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشارت إلى ضرورة الحصول على تصريح لزيارة قبر النبي محمد وصاحبيه أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وأن يكون ذلك عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا».

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالصلاة في المسجد النبوي، لافته إلى أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة، لافتا إلى أن «الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في »توكلنا« إلى محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا«أولا».

المصرى اليوم

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