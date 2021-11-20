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«عبدالغفار» يتابع مستجدات التقلبات الجوية مع غرفة أزمات وزارة الصحة

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«عبدالغفار» يتابع مستجدات التقلبات الجوية مع غرفة أزمات وزارة الصحة «عبدالغفار» يتابع مستجدات التقلبات الجوية مع غرفة أزمات وزارة الصحة

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تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة، مستجدات تنفيذ خطة الوزارة للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء الأمس، وعلى تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وأشار «عبدالغفار» إلى توافر أرصدة كافية من الدم والبلازما في جميع بنوك الدم بكافة المحافظات، مؤكدا أن مديريات الصحة ترسل تقاريرا يومية عن أرصدة أدوية الطوارئ، وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن غرفة أزمات الوزارة لم ترصد حتى الآن أي لها علاقة مباشرة بتداعيات الطقس السيء، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.

المصرى اليوم

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