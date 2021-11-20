الوثائقي «تمساح النيل» في عرض عالمي أول بـ«القاهرة السينمائي»

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يشارك الفيلم الوثائقي «تمساح النيل» للمخرج نبيل الشاذلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في قسم العروض الخاصة في الفترة ما بين 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وينقل الفيلم صورة حميمية لسباح القرن المصري عبداللطيف أبوهيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي. من خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة عبداللطيف أبوهيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم.

لم يكن عبداللطيف أبوهيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح، بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة. كان صاحب كاريزما خاصة جدا مشهور خارج مصر وللاسف منسيِ بدرجة كبيرة داخل وطنه.