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شلل على الطريق الدائري بعد هطول الأمطار

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شلل على الطريق الدائري بعد هطول الأمطار شلل على الطريق الدائري بعد هطول الأمطار

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تسببت حالة الطقس السيئة، اليوم السبت، في توقف حالة المرور أعلى الطريق الدائري من طريق الواحات إلى المريوطية.

وشهد الطريق تكدسًا مروريًا، في ظل الأحوال الجوية السيئة وهطول الأمطار.

وتوجهت قوات التدخل السريع، لتسير حركة المرور أعلى الطريق الدائري، ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع آثار الأمطار أعلى الدائري.

- صورة أرشيفية

من ناحية اخرى، بعد سقوط أمطار غزيرة بمناطق متفرقة في محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، ومطروح، وشمال سيناء والبحيرة، وزيادة نشاط الرياح، قدمت الإدارة العامة للمرور عددًا من النصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية.

1- قيادة السيارة بسرعة منخفضة، لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة في ظل هطول الأمطار.

2- لضمان وضوح الرؤية، يجب التحكم في موقود السيارة، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة.

3- احرض على مسافة آمانة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- لا تضغط على الفرامل بشكل مفاجئ.

5- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهارًا.

6- الانتباه جيدًا في ظل القيادة بظروف جوية سيئة.

7- الحرص على استخدام مساحات المطر، لإزالة الأمطار لدى تجمعها على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

8- التهوية الجيدة داخل السيارة، بحيث لا تتكون شبورة مائية.

9- مراعاة عدم استخدام التليفون أثناء قيادة السيارة.

10- لا تسير عكس الاتجاه، وتخطي سيارة أخرى.

المصرى اليوم

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