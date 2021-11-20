جهود مكثفة لسحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع وميادين الشرقية

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كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باستخدام السيارات والمعدات المخصصة لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجه الإستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية ،مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامنًا مع بيان هيئة الارصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

ومنذ اللحظات الأولي لسقوط الأمطار ،أنتشرت معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة بها، وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات التي تضررت نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من عزلها حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين .

ويهيب محافظ الشرقية المواطنين، بالإبتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع، وخاصة وقت سقوط مياه الأمطار، والإبلاغ عن أي أعطال بالأعمدة ،أو في حالة وجود ماس كهربائي بها حرصاً على سلامة المواطنين.