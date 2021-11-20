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تكريم الفائزين في بطولة Iron Man الدولية بالغردقة

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تكريم الفائزين في بطولة Iron Man الدولية بالغردقة تكريم الفائزين في بطولة Iron Man الدولية بالغردقة

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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي للرجال والسيدات في بطولة Iron Man الدولية، والتي تستضيفها مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

من جانبهم ، عبر جميع المشاركين من مختلف الدول الأجنبية عن تقديرهم للمستوي المتميز لتنظيم فعاليات أيرون مان ، والتي قدمت الدولة المصرية كافة المتطلبات لها لتحقيق النجاح الباهر للمنافسات ، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من حسن الاستقبال الاستضافة والتنظيم علي أعلي مستوي ثم قام وزير الشباب والرياضة بتكريم المراكز الثلاثة الأولى في منافسات السيدات والرجال.

ففي منافسات السيدات، جاءت الإنجليزية ناتالي لاورينس في المركز الاول، محققة زمن قدره 4:54:06 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الإنجليزية فيكتوريا نيالون، محققة زمن قدره 5:02:52 ساعة، وفي المركز الثالث، البلجيكية كارلين كلاوس محققة زمن قدره 5:05:27 ساعة.

اما في منافسات الرجال، جاء في المركز الأول البولندي M. Ogrodnik محققا زمنا قدره 4:24:08 ساعة، وفي المركز الثاني الهولندي R. Scholten محققا زمنا قدره 4:25:48 ساعة، وفي المركز الثالث البريطاني J Rees محققا زمناً قدره 4:32:12 ساعة.

وتتنوع سباقات البطولة ما بين السباحة والجري والدراجات، حيث تقام منافسات السباحة علي مسافة 1.9 كم، وسباق الدراجات من مدينة سهل حشيش والعودة بإجمالي 90 كم وسباق الجري بطول 21.1 كم.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه المعنيين بالسباق بمتابعة جميع المستجدات، والاطمئنان علي اتخاذ كل الخطوات، والإجراءات الواجبة لتنظيم واستضافة الحدث الدولي Iron Man باعتباره من كبري الفعاليات الرياضية علي مستوي العالم، ويأتي تنظيمه بمصر ضمن أجندة البطولات والأحداث التي تحرص الدولة علي استضافتها والنجاح في تنظيمها علي أعلى مستوى.

المصرى اليوم

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