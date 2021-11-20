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حاكم دبي يعلن استضافة أكبر مؤتمر ‏للمتاحف في العالم «آيكوم» عام 2025

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حاكم دبي يعلن استضافة أكبر مؤتمر ‏للمتاحف في العالم «آيكوم» عام 2025 حاكم دبي يعلن استضافة أكبر مؤتمر ‏للمتاحف في العالم «آيكوم» عام 2025

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أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، استضافة أكبر مؤتمر ‏للمتاحف في العالم «آيكوم»، في نسخته الـ27 المقامة في عام 2025.‏

وكتب تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن «دبي فازت باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم»آيكوم 2025«، والذي ستحضره 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي.

واعتبر لشيخ محمد بن راشد أن «فوز دبي باستضافة المؤتمر العالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة.

ويقام مؤتمر «آيكوم» للمتاحف كل 3 سنوات، وتم انتخاب 3 مرشحين لاستضافة نسخته الـ27، وهي الإمارات وقازان الروسية وستوكهولم السويدية..

وتستضيف عاصمة جمهورية التشيك، براغ، الدورة المقبلة لمؤتمر «آيكوم» الـ26، والتي ستقام العام المقبل 2022

وافتتح في إمارة دبي أول متحف «مدام توسو» للشمع في منطقة الخليج العربي، والذي يضم تماثيل لمشاهير عرب وعالميين من مجالات مختلفة.

المصرى اليوم

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