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اجتماع رباعي لوزراء خارجية واليونان والأردن والعراق بالمنامة

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اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر واليونان والأردن والعراق بالمنامة اجتماع رباعي لوزراء خارجية واليونان والأردن والعراق بالمنامة

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‏اجتمع وزير الخارجية ‎سامح شكري مع نظرائه من كل من الأردن والعراق واليونان على هامش حوار المنامة بالبحرين.

وتطرق الاجتماع لكيفية مواصلة العمل على تعزيز مجالات التعاون المشترك وبحث أبرز القضايا والتحديات محل الاهتمام، بما يحقق تطلعات الدول الأربع وشعوبها في التقدم والرفاهية والازدهار.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة عشر لقمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة»، والذي تُنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (iiss) بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية وقيادات المنظمات الإقليمية والدولية خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر2021.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة «تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول» حيث سيلقى كلمة تتناول الأطر متعددة الأطراف وتطورها وما قامت به من دور في التعاطي مع التحديات التي شهدتها البيئة الإقليمية والدولية خلال العقود الماضية، وأهمية تطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف لمواكبة طبيعة وحجم التحديات الآنية والمستقبلي.

كما سيلتقي وزير الخارجية على هامش المشاركة بعدد من الوزراء وكبار المسئولين بهدف مواصلة التباحث حول القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة وسبل تطوير آليات الاستجابة لتلك التحديات.

المصرى اليوم

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