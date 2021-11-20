كارتيرون يوجه رسالة لعبد الله وجمعة .. وارتياح في الجهاز بعد تخطي الاسماعيلي

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سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك بعد تخطي عقبة الاسماعيلي بهدفين نظيفين واستعادة الابيض لنغمة الانتصارات وصعوده للمركز الثالث برصيد 9 نقاط.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأبيض على الإسماعيلي في الجولة الرابعة للدوري الممتاز موضحا أن الفريق اكتسب قوة أكبر داخل الملعب بمرور الوقت.

وأضاف المدير الفني:«الفوز في لقاء اليوم منطقي، ونمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين على أعلى مستوى، وأثق في قدراتهم كثيرا».

وأوضح كارتيرون أنه بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء الأهلي، قام بمراجعة كل الأوراق وفضل البداية بلاعبين جدد لأنهم يستحقون الفرصة في المباريات.

وهنأ كارتيرون عبدالله جمعة وإمام عاشور على تمديد عقودهما مع النادي، وقال: «جمعة لاعب يمتلك إمكانيات رائعة ومختلفة وهو قادر على إفادة الفريق في أكثر من مركز، وأنا سعيد بأدائه في مباراة الاسماعيلي في مركز الظهير الأيمن، ومشاركته جاءت بعد تدريبه خلال الفترة الأخيرة، وفضلنا عدم الدفع بالمثلوثي بسبب عودته مؤخرا من صفوف المنتخب التونسي».

وتابع: «منحت تعليماتي للثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي بتبديل مراكزهم خلال اللقاء، وبن شرقي لاعب كبير، حتى إذا كان مستواه لم يكن الأفضل خلال الفترة الأخيرة»، مشرا إلى أنه يثق في جميع اللاعبين، موضحا أنه يجب عليه تجهيز جميع اللاعبين من أجل المنافسة على البطولات.