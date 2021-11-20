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أبرزهم وروبي وويجز.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عمرو سلامة (صور)

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أبرزهم عمرو دياب وروبي وويجز.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عمرو سلامة (صور) أبرزهم وروبي وويجز.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عمرو سلامة (صور)

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احتفل المخرج عمرو سلامة بعيد ميلاه، قبل موعده بأيام بعدما فاجأته زوجته بإقامة احتفال له.

ونشر «سلامة» مجموعة صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «انستجرام» وعلق عليها قائلاً :«قد إيه حاسس بالحظ والسعادة لكل الناس اللي جت وشرفتني في عيد ميلادي (المبكر)، وكل الحب اللي حسيته، وشكرًا لمراتي حبيبتي اللي خططت وصممت كل حاجة وخصوصًا التورتة المعبرة جدا».

وكان من بين حضور الحفل الهضبة ، والفنانة روبي، والفنان أكرم حسني، والفنان الشاب أحمد مالك، والرابر ويجز، والشاب أحمد داش، والمخرج كريم الشناوي، وعدد من الأصدقاء.

عمرو سلامة وعمرو دياب
عمرو سلامة وروبي
عمرو سلامة وأحمد مالك

وينتظر المخرج عمرو سلامة، طرح فيلم «برا المنهج»، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي ١٥ ديسمبر، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة.

ويُقام العرض العالمي الأول له خلال الحفل الختامي للدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل، في مدينة جدة بالمملكة العربية .

المصرى اليوم

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