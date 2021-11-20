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مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:15 مساءً
بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:15 مساءً
عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:09 مساءً
الأرصاد تحذر من شتاء بارد
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:09 مساءً
94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:09 مساءً
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:09 مساءً
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بريطانيا تحظر حركة حماس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 20 نوفمبر 2021 04:14 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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