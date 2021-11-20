4 مواجهات ثنائية ترسم معالم موقعة مانشستر سيتي وإيفرتون

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سيواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون مساء الأحد، على أمل البقاء على مقربة من تشيلسي متصدر الدوري، أصحاب الأرض، الذين خسروا مرتين هذا الموسم، يتأخرون بفارق ثلاث نقاط عن البلوز. في غضون ذلك، بعد بداية رائعة، تراجع إيفرتون في المباريات الأخيرة.

لم يربحوا أي فوز في آخر خمس مباريات، وخسروا ثلاث مرات، بعد تعادل توتنهام هوتسبير في مباراته السابقة، يأمل إيفرتون في إحباط رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد.

في غضون ذلك، عانى السيتي أيضًا من تراجع في النتائج خلال آخر خمس مباريات، تعافوا بشكل جيد من الخسارة أمام كريستال بالاس بفوز ساحق على مانشستر يونايتد في مباراتهم الأخيرة.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» أبرز 4 معارك ثنائية ستحدد نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون:

4- فيل فودين (مانشستر سيتي)- سيموس كولمان (إيفرتون).

لقد اضطر إلى الانتظار لفترة من الوقت، لكن فيل فودين أصبح الآن لاعبًا أساسيًا في فريق مانشستر سيتي. بدأ فودن آخر ستة مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، واغتنم الفرصة بكلتا يديه.

برصيد ثلاثة أهداف في الدوري حتى الآن، فهو أفضل هداف للفريق السماوي حتى الآن هذا الموسم. جميع أهدافه في الدوري جاءت في آخر خمس مباريات. كان أداء فودن على الجناح الأيسر سببًا رئيسيًا لعدم شعور سيتي بغياب مركز المُهاجم الصريح.

ومع ذلك، ضد سيموس كولمان في مركز الظهير الأيمن في دفاع إيفرتون، من الممكن أن تنتهي مهمته من فودن. يقوم كولمان بـ 2.5 تدخلات و1.4 اعتراض لكل مباراة، مما يجعله ثاني أفضل لاعب في فريق إيفرتون.

لقد كان سببًا كبيرًا في إبقاء إيفرتون رائعًا في المباراة الأخيرة. لذلك يأمل الزوار أن يُكرر كولمان نفس سحره ضد السيتي، ويضع فودن في مأزق.

3- أندروس تاونسند (إيفرتون)- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

على الرغم من ولع جوارديولا في تغيير دفاعه في كل مباراة، فقد أهدر جواو كانسيلو 12 دقيقة فقط من وقت مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. هذا لأن كان النجم البرتغالي رائعًا في معظم أوقاته.

ويأمل جوارديولا في أن يكون كانسيلو في أفضل حالاته في هذه المباراة، خاصة ضد أندروس تاونسند. سجل هداف إيفرتون هذا الموسم أيضًا أكبر عدد من التمريرات الرئيسية وأكبر عدد من الأخطاء (اثنان لكل مباراة).

وتنتظر جماهير التوفيز من تاونسند الكثير. خاصةً أنه يمتلك تاريخًا حافلاً في مواجهة أصحاب الأرض.

2- رودري (مانشستر سيتي)- آلان (إيفرتون)

يمكن أن يكون آلان لاعب إيفرتون لاعبًا رئيسيًا ضد مانشستر سيتي. لقد كان الدعامة الأساسية لإيفرتون هذا الموسم في خط الوسط، وقاد الفريق في التدخلات (ثلاثة في كل مباراة).

كانت نقطة ضعفه الوحيدة هي التعامل مع المراوغين، حيث يتم مراوغته أكثر من أي لاعب آخر في الدوري (ثلاثة في كل مباراة). بالنظر إلى أن مانشستر سيتي مليء باللاعبين الأذكياء، فإن آلان معرض لخطر شديد في هذه المباراة.

في غضون ذلك، كان رودري هو الصخرة الدفاعية لمانشستر سيتي. يضع ثالث أكبر عدد من التدخلات (1.9 لكل مباراة) لفريقه، ويحقق أكبر عدد من التمريرات (82 لكل لقاء). باختصار، إنه مُحرك الفريق في خط الوسط الذي يمر من خلاله كل شيء.

علاوة على ذلك، قدم رودري أيضًا ثاني أطول تمريرات طويلة في الفريق (4.8 في كل مباراة)، وهو مفتاح تبديل اللعب إلى الأجنحة. يمكن أن تحدد المعركة بين آلان ورودري الفريق الذي يتحكم في خط الوسط، وبالتالي اللقاء.

1- ديماراي جراي (إيفرتون)- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

كان ديماري جراي أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت إيفرتون بداية رائعة لموسمهم. بينما انخفض مستوى الفريق، لا يزال اللاعب الإنجليزي يُحافظ على مستواه.

مع 2.1 تسديدات و1.5 تمريرات رئيسية و1.6 مراوغة لكل لقاء، يعتبر جراي مهاجمًا جيدًا. يمكن أن يمثل أكبر تهديد لدفاع مانشستر سيتي. مثل أندروس تاونسند، يمكنه استخدام مهاجم يتمتع بموصفات أفضل، لكن يمكنه إحداث فوضى كافية بمفرده ضد السيتي.

بالنسبة للسيتي، لعب هذا الدور برناردو سيلفا. لجأ جوارديولا إلى استخدام سيلفا باعتباره مركز تسعة كاذب. رد اللاعب البرتغالي الدولي على هذا الإيمان بكونه أفضل هداف للنادي.

ويرتبط سيلفا بشكل رائع مع فودن وجابرييل خيسوس على الأجنحة، وبالتأكيد في حالة إذا كان في يومه الطبيعي سيكون مؤثراً على نتيجة المباراة.