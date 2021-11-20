رئيس مياه القاهرة يتابع تنفيذ خطة مواجهة تجمعات الأمطار

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قام المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بجولة تفقدية لمواقع تمركز سيارات شفاطات المياه التابعة للشركة استعدادا لسقوط الامطار وفق الخطة التي تم إعدادها مسبقا بمناطق والمحاور الرئيسية، والمناطق الأكثر انحدارا وعرضة لتجمع مياه الامطار بها، في ظل استعدادات شركة مياه الشرب بالقاهرة للتصدى للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التي نوهت عنها الارصاد الجوية.

وقال إن معدات الشركة باطقم الصيانة والسائقين والفنيين جاهزة لدعم الشركات الأخرى التي تتعرض لأمطار كثيفة خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع غرفة العمليات بالشركة القابضة ومحافظة القاهرة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه قد تم وضع خطة مسبقاً لمواجهة أي أزمات تتنتج عن تراكم مياه الامطار وان شركة مياه الشرب بالقاهرة اعدت اسطول كامل من سيارات شفط ورفع المياه والشركة بالتعاون مع الاجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى للقاهرة ومحافظة القاهرة على اتصال دائم من خلال غرفة عمليات الخط الساخن لمياه الشرب 125 لاستقبال أي بلاغات من غرفة عمليات محافظة القاهرة والإدارة العامة لمرور القاهرة والتحرك السريع تجاه أي موقع تحدث به أي ازمات تتعلق بتراكم مياه الامطار بالطرق أو الانفاق وذلك للعمل على رفع المياه المتراكمة في زمن قياسى وتيسير حركة المارة والمركبات.