محلل سياسي: إسرائيل تسرق سنويا 600 مليون متر مكعب لتصحير الأراضي الفلسطينية

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طالب المحلل السياسي علي وهيب، بضرورة أن يتحرك العالم أجمع من أجل حماية حل الدولتين الذي تعمل إسرائيل على تدميره بشكل ممنهج من خلال التوسع الاستيطاني المتسارع والاعتقال والقتل وحصار قطاع غزة وعزل مدينة القدس، وغيرها من الإجراءات .. فإسرائيل في سياستها وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان تجر المنطقة لوضع خطير .

وأكد وهيب إن حكومة الإحتلال الإسرائيلي الحالية تمادت أكثر من سابقاتها في عمليات القتل اليومية وجرائم الحرب التي ستكون لها عواقب وخيمة فلابد أن تراجع سياساتها العنصرية والتي لن تمر دون حساب.

وأكد، إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تملك كافة الوسائل القانونية للذهاب للمحافل الدولية لتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها التي تخرق بها القانون الدولي الأمر الذي لن يؤدي إلى سلام واستقرار ولا ازدهار في المنطقة بأكملها.

وفيما يتعلق بقرار إسرائيل نقل وزاراتها ومؤسساتها وشركاتها إلى القدس المحتلة .. شدد وهيب على أن كل خطوة تقوم بها حكومة الإحتلال في القدس مرفوضة ومدانة وغير شرعية، مطالبا الإدارة الأميركية بالمسارعة في تحويل تصريحاتها الإيجابية إلى أفعال على الأرض بشأن حل الدولتين واعتبار الاستيطان غير شرعي، ونقل القنصلية إلى القدس، لا سيما وأن الأمور غاية في الخطورة وغير قابلة للاحتمال وتسير باتجاه صعب.

وقال إن إسرائيل تسرق سنويا 600 مليون متر مكعب من الموازنة المائية المخصصة لفلسطين البالغة 800 مليون متر مكعب وهذا جزء من سياسة استعمارية ممنهجة تتبناها إسرائيل لتصحير الأراضي الفلسطينية ودفع أصحابها منها لتسهيل مصادرتها واستعمارها، مشيرا إن فلسطين لها 34 كيلومتر طول على البحر الميت وللأسف الشعب الفلسطيني لا يستطيع حتى الوصول إلى شواطئه، مضيفا إن إسرائيل إقتلعت منذ عام 1967 حوالي 2.5 مليون شجرة منها حوالي 800 ألف شجرة زيتون .