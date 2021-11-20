عبير موسي: الإخوان نهبوا خزينة تونس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم السبت، إن الإخوان نهبوا خزينة البلاد، مضيفة خلال وقفة احتجاجية، أن الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي، مشددة على أنه يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ونظم الحزب الدستوري الحر، وقفة احتجاجية بالقرب من مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك «الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية».

وطالب الحزب بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في وقت قصير.