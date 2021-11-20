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لقي تاجر مصرعه، فيما أصيب 10 أشخاص بينهم 3 من أسرة طبيب، في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع تاجر، واصابة 10 أشخاص بينهم 3 من أسرة طبيب بشري، في 4 حوادث متفرقة بالطرق.

حيث لقي تاجر مصرعه فيما أصيب موظف في حادث انقلاب سيارة ملاكي بـ طريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص.

وإصابة 3 أشخاص من أسرة طبيب بشري في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب كمين العدوة.

وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بطريق فرعي مؤدي إلى مطاي البلد شمال المنيا.

وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب نقطة إسعاف الجهاد غرب العدوة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية، والتحفظ على السيارات، وجثة المتوفي، تحت تصرف النيابة العامة.