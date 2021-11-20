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بسبب سوء الأحوال المناخية.. مصرع تاجر وإصابة 11 شخصًا في 4 متفرقة بالمنيا

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بسبب سوء الأحوال المناخية.. مصرع تاجر وإصابة 11 شخصًا في 4 حوادث متفرقة بالمنيا بسبب سوء الأحوال المناخية.. مصرع تاجر وإصابة 11 شخصًا في 4 متفرقة بالمنيا

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لقي تاجر مصرعه، فيما أصيب 10 أشخاص بينهم 3 من أسرة طبيب، في 4 تصادم وانقلاب بطرق المنيا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع تاجر، واصابة 10 أشخاص بينهم 3 من أسرة طبيب بشري، في 4 حوادث متفرقة بالطرق.

حيث لقي تاجر مصرعه فيما أصيب موظف في حادث انقلاب سيارة ملاكي بـ طريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص.

وإصابة 3 أشخاص من أسرة طبيب بشري في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب كمين العدوة.

وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بطريق فرعي مؤدي إلى مطاي البلد شمال المنيا.

وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب نقطة إسعاف الجهاد غرب العدوة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية، والتحفظ على السيارات، وجثة المتوفي، تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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