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القبض على مدير مخزن لحيازته مواد غذائية فاسدة بالقاهرة

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القبض على مدير مخزن لحيازته مواد غذائية فاسدة بالقاهرة القبض على مدير مخزن لحيازته مواد غذائية فاسدة بالقاهرة

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، القبض على المدير المسؤول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر القوات بداخل المخزن على 4،612 طن مواد غذائية (نشا، كاتشب، مكرونة، خل، زيت طعام، مايونيز، مسلى، عسل أسود، مشروم، عسل جلوكوز، مربى) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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