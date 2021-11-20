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افتتاح عرض «يا دعوة ما تمت» بحضور رئيس البيت الفني للمسرح (صور)

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افتتاح عرض «يا دعوة ما تمت» بحضور رئيس البيت الفني للمسرح (صور) افتتاح عرض «يا دعوة ما تمت» بحضور رئيس البيت الفني للمسرح (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

افتتح الفنان إسماعيل مختار، مساء أمس، عرض «يا دعوة ما تمت» والتي تأتي ضمن مبادرة «المخرج المحترف، والتي تقدمها فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج سامح بسيوني، والعرض من فكرة وأخراج مصطفى عبدالسلام.

الجدير بالذكر أن المبادرة تستهدف ظهور عشرة مخرجين شباب جدد وتقديمهم لساحة الاحتراف، كذلك إتاحة الفرصة لتشغيل عدد كبير من الشباب المبدعين في أكثر من مجال فني داخل العروض التي ستقدم ضمن المبادرة من حيث الاخراج والديكور والتمثيل وجميع عناصر العرض المسرحي، يقدم كل عرض ل ١٥ ليلة على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

«يا دعوة ما تمت» بطولة مايكل سيدهم، إسراء حامد، وئام مجدي، محمود ترك، شادي جلال، ميرنا عثمان، احمد صلاح، مصطفى النجار، يوسف محمد، مصطفى محمد، حلا هاني، آيسل سيد، تيم الله هاني، يونس محمد، منه طارق، خديجة احمد، مالك محمد، أشعار عبدالله حسن، إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات مصطفى عبدالسلام، ديكور هادي جمال تأليف أمينة عمر، فكرة وإخراج مصطفى عبدالسلام.

المصرى اليوم

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