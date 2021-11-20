محافظ بني سويف يُطالب بتحديد المسؤول عن التعديات على أراض أملاك دولة

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أمر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتحديد المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على أراض أملاك دولة على مصرف بقرية هيله التابعة لمركز ببا وعدم تحصيل مقابل حق الانتفاع، حتى تاريخه، من المتعدين وإحالة المتسبب في ذلك للتحقيق، وتكليف الوحدة المحلية بمركز ببا بالتنسق مع الإدارة العامة للصرف لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على تلك المساحة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التوجيهات والتكليفات.

وكان محافظ بنى سويف تلقى شكوى تم رصدها من قبل عدد من اهالى قرية هيله، وتضمنت الإشارة وجود تعدى على«أرض أملاك دولة»بناحية قرية راجي التابعة لمجلس قروي هلية مركزببا، والتي كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد كلف إدارة المتابعة بالتنسيق مع الجهات المختصة ببحثها وإعداد تقرير شامل بنتائج المعاينة والإجراءات الواجب اتخاذها حيالها.

وأمر المحافظ أشرف حماد، مدير عام الإدارة، ببحث الشكوى على أرض الواقع وتبين من خلال المعاينة أن الأرض«المتعد عليها»عبارة عن شريط طولي بداية من عزبة راجي حتى مصرف كوم الصعايدة بعرض يتراوح ما بين 30 إلى 40متر تقريبا ،وبداية الأرض عبارة عن مساحة فضاء ممهدة يستخدمها أهالي القرية والقرى المجاورة كملعب لكرة القدم بمساحة 1500متر ثم زراعات متفرقة«تعديات» على المساحة المذكورة إلى نهاية القطعة والتقائها بمصرف كوم الصعايدة على طريق البراوى / طلا.

وأنه بفحص الأوراق والمستندات، اتضح أن أهالي قرية راجي الشرقية وزاوية الناوية قد تقدموا بطلب للمحافظة«في نوفمبر 2019» يتضررون من نقص بعض الخدمات ويلتمسون السير في إجراءات نقل الإشراف الإداري لمصرف بري بحوض ابراهيم افندي لاستخدامه في إقامة مشروعات نفع عام، وعليه تمت مخاطبة وزارة الري للموافقة على استغلال تلك المساحة بغرض إقامة مشروعات نفع عام( محطة صرف صحي ،مدرسة تعليم أساسي، وحدة صحية، إسكان اجتماعي)، حيث وردت موافقة وزارة الري في«مايو الماضي»على استغلال المساحة المذكورة ويتم اتخاذ إجراءات تسليم وتسلم الأراضي بين أجهزة الرى وأملاك الدولة مع إجراءات التعديلات اللازمة بشأن خطوط الصرف المغطي المتقاطعة معها وذلك بالتنسيق مع هيئة مشروعات الصرف قبل إجراءات التسليم وتم إخطار الوحدة المحلية والصرف بمضمون القرار الوزاري في هذا الشأن.

وقد تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا «يونيه 2021»بطلب لتوفير المبلغ المطلوب لتعديل مسار خطوط الصرف المغطي بقطعة الأرض المذكورة لإدراجها لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بناء على مقايسة أعدتها الإدارة العامة للصرف وقدرها 62 ألف و500جنيهاً، وبالرجوع والاستعلام من إدارة أملاك ببا، أفادت بأن هذه المساحة المذكورة مازالت أملاك رى وتم رفع هذه المساحة على خريطة مساحية وإرسالها إلى الإدارة العامة للأملاك، فيما أفادت هندسه صرف ببا بأن المصرف المذكور تحت إشراف هندسة سمسطا، وبالتواصل مع هندستي ببا وسمسطا، تبين أنه لم يتم تحرير أية محاضر للمتعدين، فضلاً عن عدم تحصيل حق انتفاع على هذه المساحة.