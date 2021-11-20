أخبار عاجلة

مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات -
عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي -
الأرصاد تحذر من شتاء بارد -
94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة -
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي -
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شركة مياه الشرب ببني سويف: توقف محطتي مياه «أشمنت» و«بني عدى»

Print
شركة مياه الشرب ببني سويف: توقف محطتي مياه «أشمنت» و«بني عدى» شركة مياه الشرب ببني سويف: توقف محطتي مياه «أشمنت» و«بني عدى»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه قد تقرر وقف محطتي مياه«اشمنت وبني عدى» عن العمل، بداية من الساعة 3 فجر غد الأحد وحتى الساعة 5 مساء، لإجراء صيانة لخط «1200» خط طرد محطة مياه أشمنت، مما يترتب على قطع وضعف المياه عن معظم مركز ناصر والأدوار العليا بمدينة الواسطى
وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة «بشكل مؤقت» لإجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخدمة في هذا المرفق الحيوي.

وتُناشد الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس ووحدات الغسيل الكلوي وكافة الجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون

مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون

بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات

بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد