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خالد سليمان يكشف عن رؤيته ورسالته في انتخابات الأهلي

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خالد سليمان يكشف عن رؤيته ورسالته في انتخابات الأهلي خالد سليمان يكشف عن رؤيته ورسالته في انتخابات الأهلي

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يخوض المحامي خالد سليمان انتخابات النادي الأهلي على منصب الرئيس أمام الرئيس الحالي محمود الخطيب الذي يخوض الانتخابات أيضاً لفترة جديدة على المنصب ذاته.

وكشف خالد سليمان عن برنامجه في انتخابات الأهلي مؤكدا على أنه لديه خطة طموح وبرنامج من 35 هدفاً يسعى لتحقيقها من أجل تطوير النادي.

وأوضح خالد سليمان أنه يعمل على هذا البرنامج منذ 6 أشهر تقريباً عندما قرر خوض انتخابات النادي الأهلي على منصب الرئيس من أجل تحقيق أحلامه ورؤيته في الفترة المقبلة.

وقال خالد سليمان إن من رؤيته من خلال برنامجه هي تسخير المعطيات المتاحة للارتقاء بمستوى العضوية داخل الأهلي، مشيراً إلى أن الرسالة التي يحرص عليها هي أن العمل الجماعي الذي تتطلبه المرحلة من أجل النهوض بالكيان تحتاج إلى تضافر جهود الجميع وليس الفرد فقط.

وأضاف أن هناك استراتيجية خاصة لحملته الانتخابية ممثلة في تعظيم العائد من المتاح بمواجهة التحديات من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية وميكنة الحياة الأهلوية.

المصرى اليوم

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