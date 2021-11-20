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«حماس»: «بريطانيا مستمرة في إرثها الاستعماري المعروف الذي بدأته بوعد بلفور»

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«حماس»: «بريطانيا مستمرة في إرثها الاستعماري المعروف الذي بدأته بوعد بلفور» «حماس»: «بريطانيا مستمرة في إرثها الاستعماري المعروف الذي بدأته بوعد بلفور»

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قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، إن بريطانيا مستمرة في إرثها الاستعماري المعروف الذي بدأته بوعد «بلفور»، مضيفا إن قرار ريطانيا ليس موجه ضد حماس وحدها بل هو موجه ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، جاء ذلك في تصريحات لقناة الأقصى.

وأوضح بدران تعليقا على إعلان بريطانيا حركة «حماس» جماعة إرهابية، إن بريطانيا تستجيب بقرارها للاحتلال الصهيوني الذي يمارس الإرهاب والقتل ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه ليس بيننا وبين بريطانيا أي علاقات، وحماس لا تستجدي أي أحد من أجل نسج علاقات معها، كما نالت شعبيتها من شعبها الفلسطيني، مضيفا أن هناك تواصل دولي مع حركة حماس سواء مباشر أو عبر وسيط.

المصرى اليوم

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