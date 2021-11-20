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بعد مطالبة برلمانية بفصل جهاز التنسيق الحضاري عن وزارة الثقافة.. تعرف على دوره

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بعد مطالبة برلمانية بفصل جهاز التنسيق الحضاري عن وزارة الثقافة.. تعرف على دوره بعد مطالبة برلمانية بفصل جهاز التنسيق الحضاري عن وزارة الثقافة.. تعرف على دوره

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تقدمت داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، باقتراح إلى مجلس النواب تطللب فيه بفصل تبعية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن وزارة الثقافة واعتباره جهاز مستقل يتبع رئاسة مجلس الوزراء.

وتقدم لكم المصري اليوم بعض المعلومات حول جهاز التنسيق الحضاري.

يوجد مقر الجهاز بقلعة صلاح الدين، ويرأسه المهندس محمد ابوسعدة.

تم انشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2001، ليكون هيئة تابعة لوزارة الثقافة.

ويهدف الجهاز إلى تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجى للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى للمدن والقرى وكافة المناطق الحضارية للدولة، بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويحق للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والتشريعات القائمة.

ويحق للجهاز ابداء رأيه في إعادة صياغة الرؤية الجمالية لكافة مناطق الدولة والعمل على إزالة التشوهات الحالية.

كما يعمل الجهاز على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع المبانى ذات الطابع المعمارى المميز بجميع محافظات الجمهورية ووضع القواعد اللازمة للحفاظ عليها.

ويسعي الجهاز على وضع الضوابط التي تكفل عدم التغيير في الشكل المعمارى القائم بمنع الإضافات التي تتم على المبانى القائمة والتى تشوه المنظر العام بالاضافة إلى وضع أسس التعامل مع الفراغات المعمارية كالحدائق والشوارع والأرصفة والإنارة والألوان المستخدمة بمراعاة طبيعة كل منطقة والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك بما يحقق احترام حركة المشاة والمعاقين مع استخدام الخامات والألوان التي تتناسب مع الطابع المعمارى لكل منطقة.

ويعمل الجهاز على وضع الشروط والضوابط اللازمة لشكل الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وعلى واجهات المبانى من حيث المساحة والارتفاع والألوان والمكان الذي يوضع فيه الإعلان أو اللافتة.

كما يشارك الجهاز في إعادة صياغة الميادين العامة وفقاَ لرؤية معمارية وبصرية تتفق والطابع المميز لكل منطقة مع الاحتفاظ بالشكل القديم الأصلى للميادين التي تمثل طابعًا معماريًا متميزًا.

ويجوز للجهاز إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح التي تسهم في تحقيق التنسيق الحضاري.

المصرى اليوم

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