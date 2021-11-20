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أمريكا مصممة على استعادة السيطرة على سفارتها بصنعاء بعد اقتحام الحوثيين لها

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أمريكا مصممة على استعادة السيطرة على سفارتها بصنعاء بعد اقتحام الحوثيين لها أمريكا مصممة على استعادة السيطرة على سفارتها بصنعاء بعد اقتحام الحوثيين لها
"ويستلي" أكدت التزام واشنطن بحل سياسي دائم في اليمن

أمريكا مصممة على استعادة السيطرة على سفارتها بصنعاء بعد اقتحام الحوثيين لها

أعلنت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثي ويستلي، اليوم (السبت)، أن واشنطن تعطي الأولوية القصوى لاستعادة السيطرة على المجمع الدبلوماسي في صنعاء، والإفراج عن موظفي السفارة المحليين الذين يحتجزهم المتمردون الحوثيون.

وقالت "ويستلي" في رسالة نشرها حساب السفارة الأمريكية في اليمن على "تويتر": "وجهتُ فريقي للعمل بالتنسيق مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن والمجتمع الدولي؛ لتسخير جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا؛ لتحقيق هذه الغاية، ولن نتوقف عن جهودنا حتى يتم ذلك".

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحل سياسي دائم للصراع في اليمن.

واقتحمت مليشيا الحوثي الموالية لإيران -خلال شهر نوفمبر الحالي- مجمع السفارة الأمريكية في شارع شيراتون بالعاصمة صنعاء.

وبيّنت مصادر محلية أن عناصر المليشيا اقتحمت مجمع السفارة، ونهبت من داخله كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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