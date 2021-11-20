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وزير النقل: 88% نسبة إنجاز محطة «تحيا » بميناء الإسكندرية

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وزير النقل: 88% نسبة إنجاز محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية وزير النقل: 88% نسبة إنجاز محطة «تحيا » بميناء الإسكندرية

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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل في مشروع تحيا متعددة الاغراض«بميناء الاسكندرية حيث استمع الوزير إلى شرح من اللواء بحرى / عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عن تقدم الاعمال بالمحطة حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية التحتية 88 % وتم البدء في أعمال المرافق والمبانى منذ الأول من نوفمبر الحالي كما تم التعاقد على معظم معدات المحطة وعددها 140 معدة أنواع مختلفة خلال الأشهر الماضية وستبدأ في الوصول خلال شهري مارس/إبريل القادمين كما اطلع الوزير على مخطط مراحل التشغيل واعمال جسم الرصيف واعمال إنشاء المباني الإدارية والخدمية ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المشغل العالمي للمحطةCMA خلال كافة مراحل تنفيذ المحطة.

ثم ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق/ أسامة ربيع، واللواء/ صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل. البحري والبري حيث بدأت أعمال الجمعية العامة العادية هذا العام بعرض تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المنقضى وإعتمدت الجمعية عقد الشراكة الموقع مع الشركة الفرنسية CMA خلال معرض النقل الذكى 2021 TransMEA في الإسبوع الأول من نوفمبر والذي بموجبه سيتم إنشاء شركة إدارة وتشغيل لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بنسبة 68 % لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة 32% لشركة CMA CGM كما تم عرض تقارير مراجعى الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة وأبدى أعضاء الجمعية العامة تقديرهم لمجهودات مجلس الوزراء طوال العام السابق.

المصرى اليوم

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