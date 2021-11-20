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أثناء لقائه رئيس إقليم كردستان.. أبو الغيط يؤكد على أهمية احترام نتائج الانتخابات العراقية

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أثناء لقائه رئيس إقليم كردستان.. أبو الغيط يؤكد على أهمية احترام نتائج الانتخابات العراقية أثناء لقائه رئيس إقليم كردستان.. أبو الغيط يؤكد على أهمية احترام نتائج الانتخابات العراقية

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التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية من 19 إلى 21 الجاري.

وتناول اللقاء آخر المستجدات في العراق في أعقاب الانتخابات النيابية التي أُجريت في شهر أكتوبر الماضي. ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبوالغيط تأكيده على أهمية احترام نتائج العملية الانتخابية من جانب كل الأطراف، باعتبار ذلك ركناً أساسياً للممارسة الديمقراطية.

وأضاف أبوالغيط أن إجراء الانتخابات يُمثل خطوة مهمة للعراق على طريق الاستقرار، وأن من المهم أن تؤدي إلى وضع سياسي يُلبي طموحات الشعب العراقي، بكافة مكوناته.

وأوضح المصدر أن أبوالغيط نقل لبارزاني دعم الجامعة العربية للعراق في مسيرته نحو الاستقرار، مُعرباً عن رفضه لممارسة بعض الأطراف للعنف والترهيب، ومؤكداً ضرورة أن يستكمل العراق مسيرته الديمقراطية بعيداً عن أية تدخلات خارجية.

المصرى اليوم

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