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محافظ كفر الشيخ يتابع مع رؤساء الوحدات المحليه كيفية التخلص من مخلفات الأمطار

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محافظ كفر الشيخ يتابع مع رؤساء الوحدات المحليه كيفية التخلص من مخلفات الأمطار محافظ كفر الشيخ يتابع مع رؤساء الوحدات المحليه كيفية التخلص من مخلفات الأمطار

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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، اليوم السبت، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكر تير المساعد، واللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة، من خلال تقنية البث المباشر، لمتابعة أعمال رفع المياه إضافة لرؤية الشوارع بالمدن والقرى على الطبيعة.

وعرض كل رئيس مركز ومدينة جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات سقوط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية، وطالب رؤساء المدن بالانتقال من قرية لأخرى ومن شارع لأخرى لرؤية الوضع كما هو، لسرعة رفع مياه الأمطار.

وأكد رؤساء المراكز والمدن على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ لحين انتهاء موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة، وأكدوا على وجود سيولة مرورية في كافة المناطق بالمراكز ولم تتعطل الحركة المرورية نتيجة سقوط الأمطار.

المصرى اليوم

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