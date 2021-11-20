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لجان «الشيوخ» تناقش الأحوزة العمرانية وتنمية الصعيد وتطوير التعليم

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لجان «الشيوخ» تناقش الأحوزة العمرانية وتنمية الصعيد وتطوير التعليم لجان «الشيوخ» تناقش الأحوزة العمرانية وتنمية الصعيد وتطوير التعليم

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تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عدة اجتماعات بدءًا من غد الأحد تزامنا مع الجلسة العامة للمجلس، وتواصل اللجنة مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد فريد حول اعادة تنظيم المجلس الاعلى للطاقة ويعقد الاجتماع بدون ممثلين عن .

كما تناقش لجنة الاسكان عدد من الدراسات تشمل، حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في ، وانشاء المجلس الاعلى لسلامة النقل، وخطة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتنمية المستدامة، والاحوزة العمرانية للمراكز والقرى، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والخطة الاستراتيجية لتنمية الصعيد، بحضور ممثلين وخبراء من الحكومة ومن خارجها.

فيما تناقش لجنة التعليم عدد من الموضوعات وتشمل، استراتيجية المركز القومى لتطوير المناهج والمواد التلعيمية في وضع المعايير والقواعد ومتطلبات تطوير فلسفة تطوير التعليم من النمط التقليدى إلى النمط الحديث ليناء القدرت المعرفية والمهارات الحياتية لتتجاوب مع تطلعات رؤية مصر في التنمية المستدامة.

كما تناقش اللجنة اقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود تركى بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزراى الخاص بالمدارس المتميزة للغات. والاقتراح المقدم من النائب عمرو السعيد حول عدم تعيين 36 الف معلم من تعاقدات وزاةر التعليم في الفترة من اول ابريل 2019 وحتى 31 مايو 2019.

وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد حول تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز في المعلمين بمختلف المراحل التعليمية وانشاء كادر مالى ووظيفى خاص للمعلمين.

المصرى اليوم

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