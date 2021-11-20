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يواجه النادي الأهلي نظيره غزل المحلة يوم الأثنين 22-11-2021، على ملعب زعيم الفلاحين، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-0، بينما يدخل غزل المحلة المباراة في المركز الـ4 برصيد 8 نقاط.

ويفتقد الأهلي لاعبه حمدي فتحي للإيقاف بعد حصولة على البطاقة الحمراء في مباراة المقاولون العرب.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية إن لقاءات غزل المحلة دائمًا حافلة بالندية والمواجهة ستكون صعبة.

تتسم دائمًا مباراة الأهلي وغزل المحلة بالندية والصعوبة، وتشهد منافسة شديدة مليئة بالمتعة والإثارة، خاصة بعد أخر لقاء جمع بينهم على ملعب الأخير حيث خسر الأهلي بنتيجة 1-0 الموسم الماضي.

وفي هذا التقريرنستعرض معًا أصعب وأهم مواجهات الفريقين.

الخروج من كأس مصر عام 2004

انتهى اللقاء الأصلي بين الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي، واحرز كل منهما هدف في الوقت بدل الضائع، واتجهت المباراة لركلات الترجيح، ونجح زعيم الفلاحين في الفوز بنتيجة 4-3 ليودع الشياطين الحمر كأس مصر من الدورالـ16.

فوز +90.. 2008-2009

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز صعب على غزل المحلة في الدوري موسم 2008-2009، بعد إحراز محمد بركات هدف قاتل خطف به الفوز أمام زعيم الفلاحين.

ريمونتادا صعبة موسم 2013

في موسم 2013، تمكن النادي الأهلي من قلب الطاولة على فريق غزل المحلة، بعد التأخر بهدف لزعيم الفلاحين، ثم أحرز وليد سليمان التعادل في الدقيقة 86، وخطف عمرو جمال الفوز في الدقيقة 89.

هدف رمضان صبحي في الوقت القاتل موسم 2015-2016

خطف رمضان صبحي هدف التعادل للقلعة الحمراء في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، في الجولة الـ19 من الدوري الممتاز موسم 2015-2016.

وكان محمد يحيى أحرز هدف التقدم لزعيم الفلاحين في الدقيقة 49.



المباراة الملغية في الدوري الملغي موسم 2011-2012

في موسم 2011-2012 الذي تم إلغاءه بسبب أحداث بورسعيد، كان هناك لقاء قوي بين الأهلي وغزل المحلة، وبسبب مشاغبات الجماهير في ملعب زعيم الفلاحين تم إلغاء المباراة، التي كانت نتيجتها تعادل إيجابي 2-2 .