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محافظ الشرقية يشدد على اتباع إجراءات منع دخول العاملين غير المطعمين

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محافظ الشرقية يشدد على اتباع إجراءات منع دخول العاملين غير المطعمين محافظ الشرقية يشدد على اتباع إجراءات منع دخول العاملين غير المطعمين

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شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة ،الدخول إلى أي مصلحة حكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR حرصاً على سلامتهم، تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمروراليومي على المصالح الحكومية والمحال التجارية، والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حسم، وإلتزام العاملين بمراعاة التباعد الإجتماعي، وإرتداء الكمامات الطبية للحفاظ على سلامة وصحة الجميع فضلاً عن تكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتريات، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المحددة ومنع تقديم الشيشة، للمترددين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،بالمرور على عدد من وحدات الجهاز الإدارى بنطاق كل مركز ومدينة وحي، للتأكد من حصول العاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحظر دخول العاملين لأي جهة إدارية، دون التأكد من حصوله على اللقاح أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR.

المصرى اليوم

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