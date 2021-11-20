بدون طوابير .. قرارات جديدة من الداخلية بشأن بطاقة الرقم القومي والفيش والتشبه (التفاصيل)

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لتسهيل على المواطنين في استخراج بطاقة الرقم القومي والصحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبه"، قرارات وزراة الداخلية اتخاذ عدة قرارات لاستخراج المستندات الرسمية مثل البطاقة الشخصية والقيد العائلي وشهادة الميلاد من السجل المدني في أسرع وقت ممكن.

وداعا للطابور .. استخرج الفيش والتشبيه وبطاقة الرقم القومي بضغطة واحدة علي الرابط

- الدخول هنـــــــا على موقع التابع لوزارة الداخلية

- الدخول إلى حسابك الخاص، أو تسجيل حساب جديد

- الضغط على الأدلة الجنائية، واختيار صحيفة الجنائية.

تعرف هنـــا علي خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية

وأكدت وزارة الداخلية أن استخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» المميكن يشترط أن يكون مقدم الطلب سبق وأن استخرج البطاقة الشخصية أو صحيفة الحالة الجنائية وأُخذت بصماته فيها.

تختلفت اسعار نموذج صحيفة الحالة الجنائية حسب المدة المقرر استلام فيها الفيش والتشبيه

- الصحيفة الجنائية العادية بـ 29 جنيهًا.

- الصحيفة الجنائية العاجلة بـ 34 جنيهًا.

- صحيفة الجنائية بـ 49 جنيهًا.

صحيفة الحالة الجنائية التي أرسلها الموجي لـ«المصري اليوم» - صورة أرشيفية

استخراج البطاقة الشخصية والقيد العائلي وشهادة الميلاد بضغطة واحدة من هنـــــا

أصدرت الوزارة خلال الفترة الأخيرة 5 قرارات لتسهيل على المواطنين في استخراج الرقم القومي والقيد العائلي وشهادات الميلاد وهي:

1- اصدار ثلاث استمارة للبطاقة تختلف حسب المدة المقررة لاستلام البطاقة الأولي مميزة سعرها 170 جنيهًا يتم الاستلام بعد 24 ساعة، والثانية العاجلة سعرها 120 جنيهًا يتم الأستلام بعد ثلاث أيام ، والعادية وسعرها 45 جنيهًا.

2- مد ساعات العمل في بعض مكاتب السجل المدني لساعة التاسعة مساء بالقاهرة عدد كبير من المحافظات.

3- افتتاح عدد كبير من مكاتب السجل المدني جديدة في مولات القاهرة والمحافظات.

4- إرسال موظفين من السجل المدني إلى الحالات الإنسانية داخل المستشفيات لـ استخراج بطاقة الرقم القومي، وإرسال أيضا موظفين لمنازل كبار السن.

5- مد أيام العمل في بعض مكاتب السجل المدني إلي يوم الجمعة.

وأقرأ .. بيان من الداخلية بشأن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي ومواعيد العمل

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- يشترط أن يكون سن المتقدم 16 سنة.

3- أن يكون المتقدم مسجلا ولديه بيانات في السجل المدني.

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