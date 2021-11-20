تحرير 22 مخالفة للمخابز وضبط 560 كيلو عسل مجهول المصدر في المنيا

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نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن عسل أبيض بدون ترخيص بالإضافة لضبط عدد 5 برميل سعة 100 كيلو، 560 كيلو عسل مجهول المصدر وعدد 9 شكارة سكر زنة 50 باجمالي 450 كيلو سكر بدون فواتير، كما تم تحرير عدد 22 محضر للمخابز ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتوقف عن الإنتاج وعدم صرف بون للمواطنين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.