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"الغامدي": إيقاف تأجير المباسط خلال هذا الشهر لانتهاء موسم الفاكهة بالطائف

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أكد وجود تنظيم جديد وفق خطة لتنظيم أسواق النفع العام

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، عن أن الوزارة تسعى مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الظواهر السلبية بأسواق النفع العام بالمنطقة، ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر، وتعزيز النظافة والإصحاح البيئي بساحة الحراج وجميع المواقع المحيطة بالسوق.

جاء ذلك بعد شكاوى بعض المواطنين والشباب السعوديين من البسطات في مواقف السيارات في سوق الفواكه والخضار المركزي بمحافظة الطائف، وتعرض سيارات المتسوقين للسحب والمخالفات بسبب عدم وجود مواقف لهم.

وفي التفاصيل بين "الغامدي" أن "هذه المباسط الموسمية للفواكه والمظلات والتي تم تأجيرها من قبل المستثمر تم اعتمادها من قبل أمانة محافظة الطائف قبل أكثر من 6 أشهر؛ حيث استلمت الوزارة السوق المركزي للخضار والفواكه بالوضع الحالي بتاريخ ١صفر ١٤٤٣هجرية".

وأكد "الغامدي" أن "هناك تنظيماً جديداً وفق خطة عمل معدة من إدارة الأسواق والمسالخ بفرع المنطقة لتنظيم أسواق النفع العام، حيث سيعمل عليه مكتب وزارة البيئة بمحافظة الطائف لإدارة سوق الخضار والفواكه المركزي بمحافظة الطائف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يسعى لتلافي جميع السلبيات".

وأكد أنه سيتم إيقاف تأجير المباسط خلال هذا الشهر نظرًا لانتهاء موسم الفاكهة بمحافظة الطائف، كما أنه ستتم إزالة المظلات التي تم اعتمادها سابقًا من قبل الأمانة والتي تستخدم مواقف سيارات المتسوقين إلى حين إيجاد بدائل جديدة قبل بدء الموسم الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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